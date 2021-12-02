Сугробы в Псковской области достигли рекордных значений

В Псковской и Ленинградской областях образовались рекордные сугробы. Метель началась еще во вторник, 30 ноября, но и в среду снегопад продолжился. Высота сугробов превышает 22 см, сообщает Псковская лента новостей.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в четверг циклон переместится на север Сибири, но в Псковскую область прорывается очередной атлантический вихрь. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Однако высота сугробов не вырастет, а уменьшится, поскольку снег перейдет в дождь.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе сугробы вырастут до 20 см. На базовой метеостанции ВДНХ к утру 2 декабря сугробы уже выросли до 8 см.