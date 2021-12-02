Около 40% туристов хотят отказаться от поездки на Новый год

В Ассоциации туроператоров заявили, что около 40% россиян хотят отказаться от поездки на Новый год. Причиной изменений планов стали ограничения из-за COVID-19, сообщает телеканал «Известия». 40% туристов собираются полететь на отдых, несмотря ни на что. Сейчас россиянам доступно около 25 туристических направлений. Всего с разными ограничениями открыто более 50 стран. Среди лидеров по бронированию — Египет, Турция, Куба, Доминикана и Мальдивы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.