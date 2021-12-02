Лондон назвал приоритетную в отношениях с РФ повестку

Великобритания считает климатическую повестку приоритетной в отношениях с Россией и продолжит сотрудничество по Арктике, несмотря на политическую обстановку. Об этом в четверг, 2 декабря, заявила исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании Джулия Кроуч на панельной сессии на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Несмотря на напряженную политическую обстановку, это не останавливает наши исследования и наше сотрудничество в области борьбы с климатическими изменениями», — отметила дипломат.

По ее словам, Соединенное Королевство продолжит инвестировать в исследования в Арктики и рассчитывает на большее участие российских ученых в британских научных проектах. Как отметила Кроуч, Арктика чрезвычайно важна для Великобритании.

В форуме принимают участие более 2,5 тыс. гостей из 40 регионов России и 15 стран, он проходит в Санкт-Петербурге 2–4 декабря. Организатором выступает межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Евросоюза ввести мораторий на добычу углеводородов в Арктике потенциально могут привести к более серьезным последствиям, чем газовый кризис, с которым сейчас столкнулась Европа. Последствия таких решений ЕС повлияют на конкретных потребителей в ЕС.

Президент России Владимир Путин заявил 21 октября, что попытки ограничить право России распоряжаться своим территориальным морем в Арктике являются «покушением с негодными средствами».