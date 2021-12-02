В Совфеде раскритиковали слова Столтенберга об отсутствии сферы влияния у России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков негативно оценил высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости тезиса о том, что у России есть своя сфера интересов. Сенатор заявил в четверг, 2 декабря, в беседе с порталом Lenta.Ru, что глава альянса взял на себя роль ястреба, который во времена кризиса лидеров в Европе решил обострить отношения с Москвой.

По словам Цекова, прежде всего словами об отсутствии сферы влияния России Столтенберг обозначает влияние НАТО на восточные страны. «Альянс имеет сферу интересов, и в принципе она не только в пределах границ стран НАТО, но и выходит далеко за их пределы. Они активно работают в Грузии, на Украине и в других регионах. Они такие, скажем, правильные, влиятельные и авторитетные, что могут иметь сферу интересов, а другие не имеют», — прокомментировал Цеков высказывание главы альянса.

Сенатор подчеркнул, что бесспорным остается тот факт, что сфера интересов России простирается на собственную территорию, при этом Москва наблюдает и за ситуацией в граничащих с РФ государствах. «Если мы видим, что на соседних территориях формируются враждебные по отношению к нам режимы, которые угрожают нам, естественно, мы не будем соглашаться с этим», — отметил Цеков.

Также парламентарий заявил, что сфера интересов любого государства может простираться на территорию всего мирового сообщества, при этом она не обязательно предполагает военную составляющую. Это могут быть как экономические, так и социальные и гуманитарные интересы.

Сенатор добавил, что Столтенберг фактически взял на себя роль человека, который постоянно пытается обострить отношения с Россией. «Он стал главным действующим лицом в Европе, поскольку у них сейчас кризис с лидерами в Евросоюзе, поэтому он и взял на себя эту ястребиную роль. Надо, конечно, понимать, что международная безопасность базируется не на том, что желает и что делает НАТО, а на действиях многих государств в совокупности, и прежде всего, если мы говорим о Европе, на действиях таких государств, как Россия», — заключил он.

Со со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, пишет Life.Ru.

Министр указал на неприемлемость стремления Североатлантического альянса (НАТО) превратить соседние с Россией страны в плацдарм противостояния с Москвой.

Накануне Столтенберг заявил, что мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния, неприемлема. По его словам, РФ не может устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей, передает НСН.

Он добавил, что НАТО не хочет возвращаться в этот мир, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

По словам главы альянса, только НАТО будет решать, кого принимать в свои ряды и какую помощь оказывать государствам, пожелавшим вступить в организацию. «Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов», — сказал Столтенберг.

Также он отметил, что организация приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Кроме этого, в ходе выступления он вновь обвинил РФ в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал Москву возобновить диалог.

При этом ранее в тот же день российский лидер предложил начать переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. По его словам, Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

30 ноября президент РФ указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.