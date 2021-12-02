Законопроект о соцподдержке обманутых дольщиков разрабатывают на Ставрополье

Ставропольский край планирует направить 2 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков в 2022–2023 годах. Основная часть средств поступит из федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провели губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Как передает NewsTracker, сейчас в регионе разрабатывается законопроект о социальной поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Кроме того, федеральный Фонд обманутых дольщиков рассматривает возможность расширения финансирования завершения строительства проблемных объектов в крае.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении дольщиков в Орловской области. Обвинения предъявлены руководителю строительной компании. По версии следствия, гендиректор ООО «Пенобетон-Орел» с декабря 2014 года по август 2020 года заключил с жителями поселка Змиевка 22 предварительных договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Обвиняемый распорядился средствами по своему усмотрению, жилье гражданам в собственность передано не было. Потерпевшими признали 26 человек.