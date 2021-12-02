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Площадь лесных пожаров снизилась в девять раз в Ульяновской области

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В Ульяновской области подвели итоги пожароопасного сезона 2021 года. Это стало темой совещаний под председательством главы регионального правительства Владимира Разумкова.

По его словам, благодаря участию Ульяновской области в нацпроекте «Экология», удалось не только значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных формирований, но и открыть новые станции первого типа в Новочеремшанском и Павловском лесничествах. Кроме того, были созданы новые рабочие места.

В этом году дополнительно купили 32 спецмашины и 21 единицу оборудования. Старую технику также активно применяли на работах по тушению пожаров.

По словам и.о. регионального министра природы и цикличной экономики Гульнары Рахматулиной, которые приводит ulpravda.ru, за три года площадь лесных пожаров сократилась в девять раз. Благодаря слаженности действий различных служб удалось не допустить перехода огня в населенные пункты, на объекты экономики и социальной инфраструктуры.

Всего с начала сезона ликвидировано 106 лестных пожаров в первые сутки после обнаружения. Общая площадь составила около 400 га. Больше всего пожаров было в Мелекесском и Ульяновском лесничествах — 24 и 21 случай соответственно. Основные причины возгорания — неосторожное обращение с огнем, переход огня в лес с земель иных категорий, сухие грозы. В Приволжском федеральном округе Ульяновская область занимает восьмое место по количеству лесных пожаров и 10-е — по их площади.

2 ноября сообщалось, что для сельских школ Ульяновской области закупят новую технику. В этом году в учебные заведения должны распределить 2,5 тыс. компьютеров. Их получат 89 школ Ульяновска и Ульяновской области. Технику приобретут в рамках реализации нацпроекта «Образование».

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