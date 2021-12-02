Путин отметил успехи конкурса «Цифровой прорыв»

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря, обратился с приветственной речью к участникам всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021».

«Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, конкурс объединил десятки тысяч талантливых людей, как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов. Они получают шанс продемонстрировать таланты, творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных задач.

«И конечно, конкурс «Цифровой прорыв» неизменно привлекает заинтересованное внимание экспертного сообщества, представителей органов власти и компаний-работодателей», — продолжил глава государства.

Он выразил уверенность, что происходящее на площадке Иннополиса мероприятие внесет вклад в продвижение российских информационных технологий. Он пожелал участникам и организаторам конкурса успехов, честной борьбы и вдохновения.

Конкурс пройдет со 2 по 4 декабря в Иннополисе и 15 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. В состязании примет участие 251 команда со всей России.

Призовой фонд финала составляет 24 млн рублей, а грантовый фонд от партнеров — более 2 млн рублей.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». В январе финалисты предыдущего конкурса «Цифровой прорыв» стали обладателями национальной премии «Цифровые вершины – 2020».