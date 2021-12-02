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Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным не просто друзья, а «родные братья» и видят мир одинаково.

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«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал Лукашенко 2 декабря в интервью «РИА Новости».

Также он отметил, что даже, если его взгляды с главой России в чем -то не совпадают, и каждый из них принимает разные решения, в целом они оба смотрят в одном направлении, сохраняя дружеские отношения.

«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — сказал белорусский президент.

1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что не сомневается, что Путин и Лукашенко договорятся и съездят в Крым. Кроме того, Песков указал, что Белоруссия признала, что Крым является российским.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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