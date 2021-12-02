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21 декабря в Театре Образцова состоится премьера спектакля «Я — Сергей Образцов»

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К 120-летию Сергея Образцова и в юбилейный 90-й год созданного им театра в Москве состоится премьера постановки Екатерины Образцовой «Я — Сергей Образцов». В главной роли выступит актер Евгений Цыганов. «Я – Сергей Образцов» — это кукольное путешествие через весь XX век; куклы создадут образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина, а также других исторических знаменитостей. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого Образцова.

Екатерина Михайловна Образцова, режиссер-постановщик спектакля:

— Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю и сам был ее активным участником. Для меня это особенная работа и абсолютно новое решение сценического пространства.

Евгений Цыганов, исполнитель главной роли:

— Для меня это первый опыт работы в кукольном театре, и опыт очень волнительный, так как мне доверили роль самого Сергея Образцова. Новый спектакль — это попытка увидеть XX век глазами нашего героя, который так и называл себя — «ровесник века». Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора. Думаю, что эта необычная постановка будет интересна всем поколениям.

Спектакль создан по книгам и рисункам Сергея Владимировича Образцова.

Авторы пьесы — Борис Голдовский, Екатерина Образцова.

Режиссер-постановщик — заслуженная артистка России, заслуженная артистка Республики Северная Осетия – Алания Екатерина Образцова.

В главной роли — Евгений Цыганов.

Художники — народный художник РФ Сергей Алимов, Александра Дашевская.

Видеохудожник — Юлия Михеева.

Режиссер — заслуженная артистка РФ Оксана Чабанюк.

Музыкальное оформление — Екатерина Чевская.

Художник по свету — Елена Прохорова.

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