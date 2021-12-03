Формирование в новой России суверенной экономики, построенной на принципах импортонезависимости, стабильного технологического роста и поддержки передовых высококонкурентных отраслей промышленности — это осознанная необходимость. Наша страна, обладающая великим индустриальным прошлым, не должна уступать в конкурентной борьбе технологий, имея необходимые ресурсы, территории, человеческий потенциал для подъема реального сектора экономики, который может стать основой устойчивого развития национальной хозяйственной системы.

В последние два десятилетия при активном участии «Единой России» была разработана система мер государственной поддержки промышленности, включающая инструменты субсидирования, государственных закупок, косвенного финансирования через институты развития. Не последнюю роль в реализации этих мер сыграл созданный и работающий в тесном контакте с партией Фонд развития промышленности, оказывающий необходимую финансовую поддержку предприятиям. За счет выдачи льготных займов ФРП активно строятся новые производства и модернизируются действующие. За весь период работы Фондом было одобрено свыше 700 инвестиционных проектов на сумму свыше 148 млрд руб.; открыто 177 предприятий в 52 регионах страны; появились десятки тысяч рабочих мест; в национальную экономику инвестировано 163 млрд руб.

Также для поддержки конкурентоспособности отечественного производства «Единая Россия» установила минимальную долю закупок товаров российского происхождения, в том числе у субъектами малого и среднего бизнеса. А в рамках ежегодного рассмотрения бюджета на трехлетний период партия стабильно голосует за увеличение объема финансирования институтов развития для направления этих ресурсов на поддержку инновационных высококонкурентных производств.

Отдельное внимание партия уделяет развитию Дальнего востока

и Арктической зоны России. Создав к 2018-2019г.г. в Дальневосточном регионе базу лучших практик, таких как специальные механизмы защиты и поддержки инвесторов, механизм свободного порта, доступных земельных участков, сниженных тарифов и т.д., «Единая Россия» совместно с Минвостокразвития России приняла закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (от 13.07.2020 г.№ 193-ФЗ).

Законе предоставил беспрецедентно доступные условия для входа представителей малого и среднего бизнеса, которые должны генерировать все условия для жизнедеятельности людей и бизнеса

на территории, которая в будущем кратно увеличит свой объем в ВВП страны. Партия с гордостью отмечает, что самая большая в мире природная экономическая зона площадью 5 млн кв. км за год уже отметила планку в более чем 100 резидентов. Более 100 компаний заявились сюда с проектами на более чем 231 млрд рублей, причем 80% резидентов — представители малого и среднего бизнеса, и каждый третий проект относится к сфере туризма и спорта.

Вместе с тем государственные ресурсы ограничены и прежде всего направляются на обеспечение благополучия граждан, повышение качества их жизни в настоящем (развитие медицины, транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий и т. д.), тогда как долгосрочная перспектива промышленного развития видится более фундаментальной и не всегда самой срочной задачей, за редким исключением, например, фармацевтической промышленности в условиях пандемии.

Решение данной проблемы кроется в том числе в особенностях отечественного законодательства, которое нуждается в точечной настройке для достижения целей государственной экономической политики, закрепленных в отраслевых документах стратегического планирования.

В данной статье будут выделены стимулирующие инструменты поддержки промышленности и стратегические направления для ее развития, чей потенциал полностью не раскрыт, но имеет однозначные перспективы для обеспечения экономического роста в ближайшее время.

Инструменты концессий и соглашений ГЧП/МЧП

Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) положительно зарекомендовали себя в отечественной практике реализации инфраструктурных проектов, позволяя привлекать частные инвестиции в решение важных для общества и государства задач, объединяя ресурсы государства и бизнеса, эффективно распределяя между ними риски, обеспечивая успех на взаимовыгодных условиях. Но промышленность остается сферой, далекой от ГЧП, ведь тех, кого интересует промышленность, законодатель адресует к другим инструментам — специального инвестиционного контракта (СПИК), масштабного инвестиционного проекта (МаИП), кластерам, технопаркам и т.д.

Законы 224-ФЗ о ГЧП (ст. 7) и 115-ФЗ (ст. 4) о концессиях упоминают среди закрытого перечня объектов соглашений объекты промышленности, например, имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. Таким образом, реализация ГЧП в промышленности возможна в очень узких рамках.

Одной из ключевых проблем остается реализация предпроектной стадии, на которой формируется проектная инициатива и закладываются основные технические и экономические параметры проекта. Региональные власти зачастую не имеют достаточно ресурсов и компетенций для качественной подготовки соответствующих инициатив. Создание специализированных инструментов по подготовке проектов могло бы помочь более полно использовать имеющийся потенциал.

Инвестор хотел бы, чтобы государство принимало на себя риск по возмещению недополученных доходов в случае отсутствия спроса на промышленную продукцию или устанавливало гарантию заключения

в будущем государственных контрактов на покупку такой продукции по аналогии с механизмом СПИК, но данные вопросы вызывают сложности, когда дело доходит до обсуждения конкретного проекта.

Поиск баланса между интересами инвестора и публичной стороной является важной составляющей подготовки и согласования проектной инициативы. Потенциал ГЧП может быть реализован и в отношении возможности ликвидации накопленного вреда окружающей среде за счет средств частного инвестора, в случае если проекты в сфере экологии будут внесены в предмет законов о ГЧП и концессиях. В настоящее время обеспечение устойчивого развития в заботе о будущих поколениях — не менее важное направление государственной экономической политики, чем цифровизация, под которую в названые законы уже были внесены поправки. Поэтому использование лучших экологических, социальных и управленческих практик при строительстве промышленных объектов и сопутствующей инфраструктуры должно стимулироваться государством.

СПИК как основа развития промышленности

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) разработаны непосредственно для сферы промышленности, на что указывает символичное закрепление норм о нем в Законе 488-ФЗ о промышленной политике. Изначально СПИК был направлен на создание, модернизацию, освоение производства промышленной продукции, но востребованность и эффективность данного инструмента позволили при поддержке партии принять необходимые поправки для расширения сферы его применения в направлении разработки и внедрения технологий из правительственного перечня современных технологий в целях освоения серийного производства промышленной продукции, конкурентоспособной на международном рынке.

Важная роль СПИК для государства состоит не только в обеспечении развития отечественной промышленности и технологий, пополнении бюджета в будущем за счет налоговых поступлений, но и в значимом для всего общества увеличении занятости. Например, 45 подписанных на сегодняшний день федеральных СПИКов позволило создать более 25 тысяч рабочих мест.

В развитие эффективно показавшего себя механизма специнвестконтракта «Единая Россия» в 2020 году приняла пакет законов о модели «СПИК 2.0», которая продлила максимальный срок действия СПИКа с 10 до 15 лет для проектов с объемом инвестиций не выше 50 миллиардов рублей, до 20 лет — с инвестициями свыше 50 миллиардов. При этом было отменено ограничение срока предоставления налоговых льгот и исключено требование минимального объема инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИКа.

Ключевым «бонусом» для инвестора являются налоговые льготы. Снижение ставок по налогу на прибыль, имущество, транспортному налогу (состав и размер налоговых преференций зависит от законодательства региона и муниципалитета) — эти механизмы дают возможность инвестору возвести инфраструктуру, а «публичному партнеру» (государству) — получить новые рабочие места, новую качественную инфраструктуру, новые центры притяжения инвестиций.

Успех механизма СПИК заключается в том, что государство позволяет закрыть ключевой риск для частного инвестора — отсутствие возможности по реализации произведенной продукции, так как государство вправе выкупить ее у инвестора по государственным контрактам как у единственного поставщика. СПИКи позволяют также получить иные меры стимулирования, а самое главное гарантировать предпринимателю стабильность регуляторных, в том числе налоговых, условий осуществления его деятельности в рамках реализации проекта. Стабильность — это признак экономически развитого государства, необходимое условие планирования деятельности промышленного предприятия, основа устойчивого развития. Именно поэтому государство и партия при обсуждении совершенствования законодательства уделяет такое большое внимание стабилизации условий экономической деятельности. Так, стабилизации посвящен внедренный в 2020 году Законом 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений механизм.

СЗПК для стабилизаций промышленного производства

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), как и СПИК, выступают системной мерой поддержки реального сектора экономики, так как направлено на стимулирование активности частных инвесторов, пополнение бюджета в долгосрочной перспективе за счет налоговых поступлений от будущих производств, создание новых рабочих мест в рамках развития проектов. СЗПК позволит привлечь крупные инвестиции в экономику, обеспечив увеличение валового внутреннего продукта, обещая инвесторам стабильные условия ведения предпринимательской деятельности.

В зависимости от объема вложенных в экономику инвестиций, определяется срок стабилизации деятельности в рамках осуществления инвестиционного проекта, который может достигать 20 лет. За следующие два десятилетия условия работы тех, кто решил вложиться в экономику сегодня, в результате стабилизации могут оказаться значительно лучше средних по рынку, что предоставит им весомые конкурентные преимущества. Но нацеленность на долгосрочное развитие реального сектора, а не на спекуляции на финансовом рынке, уважение к публичным интересам со стороны предпринимателя делает ему честь и должно поощряться государством.

Закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (от 01.04.2020г. № 69-ФЗ«, который являл собой прямой ответ на запрос бизнеса о законодательных гарантиях, позволил государству к апрелю 2021 года заключить 36 соглашений СЗПК на сумму 1,3 трлн руб., а также получить заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб. При этом правоприменение показало необходимость модернизации законодательства для того, чтобы позволить инвесторам увеличить горизонт планирования за пределы 20 лет, одновременно с этим сохранив бюджеты регионов.

Предоставление стабильных возможностей для устойчивого развития как косвенная мера государственного регулирования в современном мире имеет больше перспектив, чем предоставление прямых мер государственной поддержки за счет средств бюджета, которые в любом случае ограничены. Только так возможно достичь баланса частных и публичных интересов, обеспечив переход от «бюджета обязательств» к «бюджету развития».

Минимизация рисков для венчурных инвестиций

Быстро меняющейся в условиях нарастающей цифровизации современный высокотехнологичный мир требует быстрого реагирования на вызовы новой экономики. В рамках государственного регулирования, каким бы эффективным ни было планирование, необходимо обеспечить возможности для саморегулирования рынка, где частная предпринимательская инициатива закрывает необходимые пробелы, адаптируясь под изменение потребностей государства и общества. Крупный бизнес, имея высокий потенциал промышленного производства, все же не всегда готов быстро, а главное гибко среагировать на динамичные запросы. В связи с этим, так важно поддерживать малый и средний бизнес, на который государство может опереться в данном аспекте. Широкий перечень мер государственной поддержки, закрепленный в Законе 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства, нуждается в постоянном дополнении на практике мерами поддержки со стороны институтов развития, в том числе в сфере промышленности. Среди таких мер поддержки востребованы льготные кредиты и займы, независимые гарантии, информационная и консультационная поддержка со стороны институтов развития, а также взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности с государством через понятный прозрачный механизм, построенный по принципу одного окна.

Важная роль в инновационной экономике отводится и стартапам (быстрорастущим высокотехнологическим компаниям), для которых должны быть предусмотрены все возможные стимулы. Инновационная деятельность является априори высокорисковой, а значит значительные риски ложатся на венчурных инвесторов, а также на государство, в случае если оно готово пойти на софинансирование важных для него проектов, реализуемых стартапами. Ряд важных поправок в законодательство касаются снижения риска необоснованного уголовного преследования венчурных инвесторов, которые используют для финансирования реализации инновационных проектов в том числе бюджетные средства. Снижение некоммерческих рисков для венчурных инвесторов — важный инструмент государственного регулирования косвенного характера.

Новое качество стратегического планирования

Игра «вдолгую» — новый тренд экономической политики государства, созвучный принципам устойчивого развития и характерный для нашего государства в прошлом. В рамках экономики переходного типа приоритет отдается точечным «прорывным» мерам стимулирования зачастую антикризисного характера, но пришло время менять психологию и начинать думать «на перспективу» в рамках концепции комплексного стратегического планирования, направленного наопределение важнейших общенациональных приоритетов, принимая во внимание интересы будущих поколений.

Рыночная экономика нуждается в государственном регулировании, важным элементов которого является планирование. Принятие в 2014 году Закона 172-ФЗ о стратегическом планировании явилось значимой и своевременной мерой, принятой государством в направлении систематизации своей экономической политики. В последние годы была проделана огромная работа по подготовке стратегических документов, в том числе отраслевого содержания, что позволило открыто обозначить цели и приоритеты государства. Но пришло время для нового шага и Президент РФ В.В. Путин поручил усовершенствовать систему стратегического планирования, обеспечив его согласованность с бюджетным процессом, автоматизировав процессы, которые в настоящее время находятся в формате «ручного управления», сократив количество программных документов.

Качественно новый уровень разработки документов стратегического планирования требует комплексного подхода к нововведениям — в частности, мало обозначить необходимость обеспечения привлечения инвестиций из внебюджетных источников в ту или иную сферу, необходимо одновременно принимать соответствующие поправки в законодательство, которые позволяют это осуществить на практике.

Стратегические документы в промышленной сфере должны быть согласованы между собой с тем, чтобы выделить ключевые направления концентрации ресурсов для обеспечения технологических прорывов, иначе каждая отрасль станет преследовать лишь собственные интересы без учета комплексности задач экономической политики государства.

Территориальные режимы для развития промышленности

Наша страна имеет огромную территорию, развитие которой не может быть однородным. В силу климатических, географических, социально-экономических и иных условий различные регионы имеют разный уровень привлекательности для инвесторов. За последние 20 лет законодатель установил широкий перечень территориальных режимов, направленных на выравнивание экономических возможностей субъектов Российской Федерации. Так, Закон 2011 года 392-ФЗ о зонах территориального развития был направлен на поддержку дотационных территорий с невысоким потенциалом для ведения предпринимательской деятельности с возможностью предоставления мер государственной поддержки предпринимателям, занимающимся производством в их границах, для ускорения экономического роста региона. Данный инструмент оказался не востребован на практике, что повлекло за собой внедрение нового механизма с принятием Закона 2014 года 473-ФЗ о территориях опережающего социально-экономического развития, направленного на поддержку регионов-локомотивов, в том числе на Дальнем Востоке и в моногородах. Данный инструмент показал свою эффективность на практике и активизировал инвестиционную и предпринимательскую инициативу в регионах.

С момента внедрения механизмов развития дальневосточного региона по всем формам поддержки в регионе было заявлено 1375 проектов на 3,8 трлн рублей, с созданием 127 тысяч новых современных рабочих мест до 2025 года. Начиная с 2015 года инвесторами Дальнего Востока фактически вложено более 230 млрд частных инвестиций. Бюджетные инвестиции в инфраструктуру за этот же срок составили 32 млрд. То есть на каждый Рубль государственных средств пришлось фактически 7,2 Частных рублей.

Кроме того, один из локомотивов роста партии «Единая Россия», проект создания «русского оффшора» — технологической долины на острове «Русский» уже заявил достаточно большое количество проектов в сферах туризма, рекреации, девелопмента, в том числе в рамках преференциального режима свободный порт Владивосток.

Также при поддержке «Единой России» рыбная отрасль России готовится ко второму этапу предоставления инвестиционных квот «под киль», в рамках которого предполагается построить 30 рыбопромысловых судов различных типов. В их число войдут 15 крупнотоннажных и ряд транспортных судов.

Особое внимание партией отводится развитию Арктической зоны России (и привлечению инвесторов путем преференциального режима резидентства), а также арктической (береговой) инфраструктуры. Возрождение Северного морского пути (СМП) как государственного стратегического транспортного маршрута необходимо при освоении Арктики, ведь это надежный ключ к ее природным кладовым и перспективный международный транспортный маршрут (трансевразийская перевозка товаров и ресурсов через СМП может стоить примерно на 40% дешевле, чем по другим известным маршрутам).

Важно поддержать также возобновление использования инструмента особых экономических зон после снятия моратория на их создание, так как такие зоны, в том числе промышленно-производственного и технико-внедренческого типа имеют большой потенциал для устойчивого развития реального сектора экономики. Важно подчеркнуть, что неэффективность отдельных примеров не позволяет сделать вывод о неэффективности самого инструмента, необходимо лишь убедиться в том, что зона «работает» и имеются потенциальные резиденты, заинтересованные в инвестициях в ее развитие и ведении предпринимательской деятельности в ее границах.

Законодатель неоднократно возвращался к вопросу о систематизации территориальных режимов, объединении их в единый нормативных правовой акт, который учтет все особенности отдельных территорий, но при этом создаст комплексное видение вариантов регионального развития. Данную работу необходимо продолжить до ее логического завершения в виде принятия консолидированного закона о территориальных правовых режимах.

Синергия науки и промышленности для устойчивого развития

Международный опыт инновационного развития предлагает нам две модели такого развития: гринфинлд (с нуля) и браунфилд (на базе образовательного, научного или иного учреждения). Первая была апробирована с принятием в 2010 году Закона 244-ФЗ об инновационном центре «Сколково». Можно относиться к нему по-разному, однако на данный момент в cистему нетворкинга «Сколково» входит уже более 2200 резидентов и около 100 центров разработки инноваций крупных корпораций, половина которых находится на территории Инновационного центра, а половина строится. Это хорошая база для акселерации стартапов, которые каждый год генерируют новые идеи и продукты, используя льготы и преференции территориального режима. В этой связи «Единая Россия» откликнулась на запрос регионального бизнеса, готового создавать инновационную продукцию в регионах своего присутствия, и в 2019 году разработала и поддержала закон об экстерриториальности режима «Сколково» (№ 298-ФЗ от 02.08.2019г.)

Для партии снятие существующих территориальных ограничений деятельности и опора на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технологические центры — это составные элементы пространственного развития нашей экономики. Это фактические «Локомотивы роста», нацеленные на прорывное развитие России. Таким образом, различные бизнес-проекты смогли стать частью «Сколково» и пользоваться всеми его преференциями, что оказалось особенно актуальным для Дальневосточного региона.

Вторая модель появилась позднее с вступлением в силу в 2017 году Закона 216-ФЗ об инновационных научно-технологических центрах.

Но старый друг не должен быть забыт в угоду новых двух, в связи с чем нельзя упускать из виду иные инструменты развития научного и технологического потенциала нашей страны, например, наукограды (Закон 1999 года 70-ФЗ о статусе наукограда), центры коллективного пользования научным оборудованием (Закон 1996 года 127-ФЗ о науке и государственной научно-технической политике), индустриальные (промышленные) парки, промышленный технопарки и кластеры (Закон 2014 года 488-ФЗ о промышленной политике).

Понимая, что в новой реальности динамично меняющегося мира на первое место выходят инновационные идеи, которые требуют максимально короткого цикла от научной разработки до серийного промышленного производства, «Единая Россия» инициировала обсуждение новой «фронтальной» стратегии развития экономики России через систему мер поддержки территорий с повышенным научно-технологическим потенциалом.

Данная кросс-отраслевая программа направлена на создание качественно иного уровня инфраструктуры, услуг и сервисов на данных территориях, превращение их в «точки притяжения» лучших умов и сохранения человеческого потенциала.

Механизм инициативы заключается в пилотном комплексном развитии 20 городов с населением до 300 тысяч человек, расположенных от Крыма до Камчатки, с формированием миссии города, его сервисной модели, адаптации современных трендов развития к каждому городу, а также созданием оптимального баланса промышленной и сервисной инфраструктуры.

Программа позволит апробировать инновационный механизм территориального развития и создать методологию дальнейшего стимулирования критически значимых для государства территорий.

Для формирования промышленных экосистем при активном участии государства, бизнеса, образовательных и научных институтов и граждан — ученых и специалистов, для которых создаются новые рабочие места, необходимо обеспечить синергетический эффект от использования всей совокупности инструментов стимулирования взаимодействия науки и промышленности, согласовав приоритеты и цели промышленной и научно-технической политики. Такие экосистемы, объединяющие возможности фундаментальных научных исследований, инновационных разработок технологического плана, серийного производства при внедрении технологий, станут локомотивами устойчивого развития отечественной промышленности, в итоге обеспечив стабильный экономический подъем государства и его регионов.

Защита экологии — ключ к устойчивому развитию

Расширение промышленного производства с увеличением числа заводов, а, следовательно, увеличением количества в том числе опасных отходов часто приводит к загрязнению окружающей среды, особенно в крупных городах. В настоящее время закрепился устойчивый тренд на развитие зеленой экономики, в которой заинтересовано все население планеты. Государство на своей территории обязано обеспечить экологическое благополучие для своих граждан, так как от него непосредственного зависит здоровье каждого члена общества.

«Чистое» производство, безусловно, требует финансовых вложений, на которые не всегда готов предприниматель. Нацеленность на быстрые результаты заставляет использовать все возможные ресурсы для увеличения объемов производства с целью реализации продукции для получения максимальной прибыли, без учета интересов будущих поколений, которым таких ресурсов может не хватить. В связи с этим на уровне государственной политики необходимо обеспечить реализацию проектов в промышленности на принципах экологичности и ресурсосбережения, что необходимо для устойчивого развития экономики, рационального использования возможностей, которые предоставляет нам природа.

В 2021 году государство активно поддерживает «зеленый» тренд в экономике. Так, были разработаны критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, чтобы поддержать реализацию инвестиционных проектов, связанных с положительным воздействием на окружающую среду, определены цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития, к которым, в частности, относится обращение с отходами, энергетика, промышленность, транспорт и промышленная техника и т. д.

Государство принимает на себя бремя ответственности за ликвидацию накопленного экологического вреда в соответствии с поправками к Закону 7-ФЗ об охране окружающей среды, но необходим еще один шаг — стимулирование привлечения частных инвестиций в данную сферу, поощрение вложения инвестиций в осуществлении мер превентивного характера для минимизации вреда, который может быть причинен окружающей среде. Интересным инструментом в данном аспекте может быть выпуск зеленых облигаций, которые может приобрести каждый человек, небезразличный к будущему человечества.

Развитие ESG-повестки в России в контексте государственного регулирования повестки устойчивого развития находится в самом начале пути. Согласно данным опроса рейтингового агентства «Эксперт РА», проведенного в феврале 2021 года среди 150 компаний, более 80% российских компаний реального сектора не имеют стратегии устойчивого развития. Но работа идет активно. Предпринимаются попытки разработки нормативной базы в области раскрытия нефинансовой информации и регулирования выбросов парниковых газов. Несмотря на то что регулирование повестки находится в процессе своего становления, российские компании уже инициируют интеграцию принципов ESG в свою стратегию, следуя мировому тренду. Согласно исследованию, проведенному компанией Deloitte в 2020 году среди финансовых директоров российских корпораций, 65 % опрошенных ожидают рост значимости ESG-рейтингов для принятия решений инвесторами и кредиторами на горизонте ближайших трех лет. Более 70 % финансовых директоров отметили, что уже внедряют принципы ESG в бизнес-стратегию компании. Любая организация должна раскрывать своим инвесторам информацию о том, как именно она создает устойчивую стоимость и осуществляет долгосрочное планирование.

Рост социально ответственного инвестирования во многом объясняется ценностями поколения миллениалов (родившихся с 1980 по 2000 г ) и более молодых людей. Они больше других обеспокоены глобальными проблемами, в том числе изменением климата, и стремятся повлиять на сокращение вредного воздействия человека на природу. И хотя этическая сторона бизнеса всегда волновала людей, именно поколение миллениалов повлияло на зарождение «сознательного» капитализма и рост популярности ESG-инвестиций. В новой реальности после пандемии нефинансовая отчетность, отражающая интересы обширного круга стейкхолдеров, приобретет особое значение. По данным Национального регистра нефинансовых отчетов, опубликованного на сайте РСПП отчеты в области устойчивого развития составляют 34% от общего количества опубликованных нефинансовых отчетов.

В этой связи одной из приоритетных задач для партии «Единая Россия» является динамичная модернизация внутреннего законодательства для соответствия общероссийским и общемировым принципам устойчивого развития. Весь мир и Россия пока только на стартовом этапе ESG-трансформации экономики. Пока идет сбор данных, их анализ, выработка единых стандартов таксономии, верификации и учета нефинансовых показателей компаний, трансформация производственного сектора в сторону зеленой энергетики и низкоуглеродной промышленности. И создание лучших практик в данной сфере, высокотехнологичных экспортоориентированных продуктов и сервисов может стать тем новым конкурентоспособным рынком, который позволит качественно изменить роль российского товара на мировом рынке, сделать нашу страну одним из лидеров и тренд-мейкеров международной арены, выполнив в конечном счете поручение Президента России Владимира Путина об устойчивом развитии национальной экономики.