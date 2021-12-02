Артиллерийские снаряды нашли на территории города в Оренбуржье

Артиллерийские снаряды нашли на территории Бузулука в Оренбургской области. По факту обнаружения боеприпасов полиция ведет проверку.

Сообщение поступило от 56-летнего местного жителя. Он нашел два предмета, похожих на артиллерийские снаряды, в нежилом районе Бузулука. На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу, пишет 56orb.ru. Сотрудники полиции огородили и оцепили территорию.

При осмотре на артиллерийских снарядах выявлены следы коррозии. Специалисты устанавливают происхождение боеприпасов.

В конце ноября сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны у жителя Великого Новгорода. Возбуждено уголовное дело. В ходе экспертизы установлено, что боеприпасы и оружие были пригодны для использования.