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Попова заявила о снижении на 20% заболеваемости COVID-19 с ноября

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В России заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 20% с начала ноября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, 2 декабря, в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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«С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6–8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Попова заявила, что некоторые заболевшие коронавирусной инфекцией могут распространять вирус более 100 дней, сообщается на сайте kp.ru.

В октябре этого года сообщалось, что самый длительный известный сегодня случай COVID-19 продолжался 355 дней. Почти год пациентку с сильно ослабленным после терапии против рака иммунитетом лечили в американском Национальном институте здоровья. Болезнь отступала и вновь возвращалась, пока не была побеждена с помощью плазмы переболевших.

Ранее, 30 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на 13%, передает RT.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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