Прокуратура начала проверку после обвала стены школы из-за ветра в Оле

В поселке Ола Магаданской области порывом ветра снесло участок стены строящейся школы и строительные леса. На месте происшествия работал прокурор района Сергей Кудым.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство организовало проверку в сфере реализации национального проекта. Сотрудники установят, были ли соблюдены при работах строительные нормы и правила.

Обвал строительных конструкций и участка стены школы произошел 2 декабря. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Губернатор региона Сергей Носов на заседании в правительстве поручил подключить к ситуации в Оле строительный надзор.

«Погода в Магадане, порывы ветра показывают, что все программы по ремонту крыш должны выполняться до 1 октября. Таких случаев мы допускать не должны. Отрадно, что оперативно на них реагируют, но лучше до такого не доводить. По ситуации в Оле поручаю подключить строительный надзор», — прокомментировал глава Магаданской области.

В ночь на 1 декабря аномально сильный ветер обрушился на Владивосток. В результате были повреждены кровли нескольких зданий, в том числе образовательных учреждений.