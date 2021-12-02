Жительница Тольятти лишилась 1,6 млн рублей из-за мошенников

В Тольятти (Самарская область) возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. 50-летняя женщина лишилась 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшей, которая работает экономистом, ей позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок на «удачном инвестиционном проекте». В течение недели женщина переводила средства на указанные собеседником счета. Об этом пишет НИА «Самара».

После получения почти 1,64 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь, из-за чего женщина обратилась в полицию.

В конце ноября в Якутске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней женщины. Потерпевшей по телефону предложили заработать на продажи акций и золота. В течение двух месяцев якутянка перевела на неизвестные счета 1,7 млн рублей.