Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
Экономика
В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Экономика
Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза

Жительница Тольятти лишилась 1,6 млн рублей из-за мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тольятти (Самарская область) возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. 50-летняя женщина лишилась 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшей, которая работает экономистом, ей позвонил незнакомец и предложил дополнительный заработок на «удачном инвестиционном проекте». В течение недели женщина переводила средства на указанные собеседником счета. Об этом пишет НИА «Самара».

После получения почти 1,64 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь, из-за чего женщина обратилась в полицию.

В конце ноября в Якутске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней женщины. Потерпевшей по телефону предложили заработать на продажи акций и золота. В течение двух месяцев якутянка перевела на неизвестные счета 1,7 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021