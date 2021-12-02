Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии

Сообщения о «самоуничтожении» коронавируса в Японии — это пока лишь гипотеза. Такое мнение высказала 2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что в этой стране наблюдается высокий уровень самодисциплины.

«Если бы это было так и не только в Японии, мы бы, наверное, все порадовались в том случае, если на замену «Дельта»-штамму не придет больше никакой другой. Но пока это научная гипотеза», — пояснила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, относительно стабильная ситуация сегодня в Японии связана, в частности, с масштабом иммунизации.

22 ноября руководитель команды ученых из Национального института генетики и университета Ниигаты Ицуро Иноуэ заявил, что циркулирующий в Японии штамм «Дельта» мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков. Это, по словам ученого, со временем могло привести к его «самоликвидации».

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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