Около 30 млрд рублей инвестиций направили на соцсферу Псковской области

Организации Псковской области направили с начала 2021 года 29 млрд рублей на развитие экономики и социальной сферы. Об этом сообщается в Telegram-канале региона.

Показатель этого года значительно превышает прошлогодний показатель. Он составляет 131,5% от уровня капитальных вложений, пишет Псковское агентство информации.

В конце ноября сообщалось, что в Псковской области сократилась просроченная задолженность по зарплате сотрудникам. Она составляет 3 млн 155 тыс. рублей. Это на 1 млн 416 тыс., или на 31%, меньше, чем 1 октября.