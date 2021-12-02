Главу белгородской компании наказали за перевозку биоотходов

Гендиректор ЗАО «Русские протеины» Алексей Баранов заплатит 39 тыс. рублей за неправильную перевозку предприятием 12 т биологических отходов. Возбуждено административное дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов.

Как пояснили ИА «Абирег» в региональном управлении Россельхознадзора, полуприцеп перевозил порядка 12 т тушек птиц, но не был оборудован надлежащим образом. Из-за этого часть биоотходов свисала с нижней части кузова и падала на проезжую часть. Инцидент зафиксировали полицейские на дороге Белгород – Никольское – Архангельское.

Агентство напоминает, что в августе «Русские протеины» оштрафовали на 15 тыс. рублей за несоблюдение санитарных правил. Были найдены нарушения в графике и актах на дезинфекцию. А в сентябре выяснилось, что предприятие сливало отходы из выгребных ям на земли сельхозназначения. За это руководителя компании оштрафовали на 10 тыс. рублей.