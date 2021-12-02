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Иммунолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Иммунолог Крючков рассказал, кто является самым опасным распространителем коронавируса
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о самых опасных распространителях коронавируса.

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По словам специалиста в беседе с ИА «Ура.Ру» в четверг, 2 декабря, есть люди, в организме которых могут развиваться новые сложные мутации COVID-19. Он пояснил, что если у человека сильный иммунодефицит, то у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это же касается людей, находящихся на химиотерапии или терапии глюкокортикостероидами, а также страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, «когда человек уже лежит».

Крючков отметил, что вакцинировать нужно окружение людей иммунодефицитом, а самих больных — изолировать.

«Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — объяснил иммунолог.

Другой эксперт, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин, разъяснил, что вирус в организме таких пациентов может находиться дольше, приспосабливаться, а также образовывать новый штамм, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее 2 декабря в депздраве рассказали об основаниях для медотвода от COVID-прививки. Причиной для временного медотвода для прививок от коронавируса могут быть острые инфекционные заболевания, обострение хронических, неотложные состояния.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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