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Гастроэнтеролог рассказал о проблемах со здоровьем при отрыжке

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал, на какие проблемы со здоровьем может указывать отрыжка. Об этом 2 декабря он сообщил в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, отрыжка может быть следствием употребления пищи всухомятку. Также ее может спровоцировать злоупотребление газировкой или жевательной резинкой, эмоциональный стресс, пищевые аллергии, сахарный диабет. Иногда к этому дискомфорту приводят заболевания сердечно-сосудистой системы.

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Но, как сказал эксперт, главная причина связана с проблемой пищеварения. Также он отметил, что сама по себе отрыжка вызывает лишь дискомфорт для человека и окружающих. Насторожиться следует тогда, когда она участилась или сопровождается специфическим запахом, а также болью.

Зиннатуллин пояснил, что лечение назначается в зависимости от типа отрыжки. Так, при гастральной (желудочной) отрыжке исследуют первопричину — основное заболевание, которое и привело к симптому. В этих целях пациента направляют на обследование желудочно-кишечного тракта и в соответствии с поставленным диагнозом проводят необходимое лечение.

А в случае с супрагастральной (наджелудочной) отрыжкой пациенту обычно рекомендуют обратиться к логопеду, поскольку в основе лечения лежит восстановление речевого поведения. В такой ситуации назначается поведенческая терапия.

26 ноября нутрициолог Ирина Степная назвала дешевый продукт для улучшения пищеварения. Эксперт пояснила, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка. По ее словам, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта, необходимо употреблять два желтка в день. Она отметила, что для лучшего усвоения этого продукта его необходимо добавлять в различные блюда, например в овощные, рыбные и мясные запеканки.

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