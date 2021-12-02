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Аналитик оценила прогноз Saxo Bank о переносе сроков отказа стран от нефти и газа

Аналитик Бодрова оценила прогноз Saxo Bank о переносе сроков отказа стран от нефти и газа
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Переход на альтернативные источники энергии — долгий и дорогой процесс, который займет 10–15 лет. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» в четверг, 2 декабря.

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Ранее в этот же день в отчете аналитиков датского инвестбанка Saxo Bank «Десять «шокирующих предсказаний» на 2022 год сообщалось, что энергокризис, обрушившийся на мир в 2021 году, может изменить климатическую повестку и заставить правительства стран отложить планы по отказу от использования углеводородов на несколько лет. Отмечалось, что из-за быстрорастущих цен на сырье политики решат в 2022 году «временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и 10 лет соответственно».

«Мировые экономики действительно не готовы к отказу от традиционных энергоносителей — борьба с пандемией и ее последствиями забрала на себя много ресурса», — сказала Бодрова.

Кроме того, стоит помнить, что прогнозы Saxo Bank обычно носят провокационный характер, но подсвечивают глобальные тенденции, заключила она.

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», назвал сценарий аналитиков датского инвестиционного банка «априори маловероятным, как с точки зрения авторов из Saxo Bank», так и с точки зрения «Альфа-Капитала».

«Долгосрочные планы по декарбонизации не являются сколь-либо директивными — это скорее дорожная карта, вектор движения, а скорость его выполнения может и будет регулироваться актуальной экономической и политической ситуацией в мире. Так что это не потребует никаких дополнительных решений от правительств, если они и пойдут по пути более медленного отказа от нефтегазовых источников энергии», — добавил Скрябин.

В прогнозе Saxo Bank эксперты предупредили, что в 2023 год уровень инфляции в США достигнет 15%. Также они спрогнозировали в стране конституционный кризис на фоне промежуточных выборов в конгресс.

Рост цен на газ в Европе начался в конце августа и продолжался до начала октября. 6 октября на лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но потом понизилась.

13 октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Политик опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

В октябре прошел XIV Евразийский экономический форум в Вероне. «Известия» писали, что участники форума пришли к выводам, что Европа во многом сама виновата в сложившемся энергетическом кризисе, а пандемия коронавируса усилила мировое неравенство. Среди главных тем — успешный энергопереход и преодоление последствий пандемии, которая усилила неравенство в мире, в результате чего богатые стали еще богаче, а бедные — беднее.

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