Режиссера Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Траурная церемония состоялась в четверг, 2 декабря.

Прощание с артистом прошло в кругу семьи — таковым было желание близких Наумова.

Отпевание проходило в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Режиссер умер 29 ноября на 94-м году жизни. О причине смерти Наумова не сообщалось.

Президент России Владимир Путин, выразил соболезнования супруге артиста — Наталии Белохвостиковой. Глава государства подчеркнул, что Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Наумов был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар». Кроме того, режиссер совместно с коллегой Александром Аловым снял «Легенду о Тиле» и «Скверный анекдот».