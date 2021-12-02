В депздраве рассказали об основаниях для медотвода от COVID-прививки

Причиной для временного медотвода для прививок от коронавируса могут быть острые инфекционные заболевания, обострение хронических, неотложные состояния. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, «РИА Новости».

Как отмечается, решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач. Общий перечень заболеваний и состояний для медотвода небольшой.

«Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет», — отметили в депздраве.

При необходимости врач направит пациента на дополнительное обследование.

«Для того, чтобы получить медотвод в медицинской организации города Москвы, необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. В Москве возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна со 2 декабря этого года», — отметили в ведомстве.

Медотводом назвали справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, оформленная в системе ЕМИАС, по утвержденной Минздравом России форме.

Ранее в четверг сообщалось, что Минздрав России намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции. Датой было названо 1 февраля 2022 года, при этом жители Москвы смогут получать справки уже с этого четверга.

С 1 февраля регионы будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Россияне будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с «Известиями» поддержал инициативу комитета департамента здравоохранения Москвы по разработке и внедрению механизма получения медотвода от прививки против COVID-19.

10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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