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Названа цена внедорожника Exeed VX для России

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Китайский премиальный автомобильный бренд Exeed рассекретил цены на семиместный внедорожник VX для российского рынка. Автомобиль в комплектации Luxury будет стоит 3 299 900 рублей, а версия President обойдется в 3 599 900 рублей. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент «Известий».

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В основе модели VX лежит платформа M3X. Длина внедорожника — 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1805 мм. Колесная база составляет 2900 мм. Дорожный просвет достигает 200 мм. Объем багажного отделения машины — 520 л.

Новинка получила массивную решетку радиатора с горизонтальными хромированными ламелями, рельефный капот, динамические указатели поворотов, светодиодные фары.

Модель оснащается дистанционным запуском двигателя, подогревами ветрового стекла, форсунок, боковых зеркал и стекла пятой двери. В салоне VX подогреваются руль, а также первый и второй ряды сидений. Собственные дефлекторы обдува установлены даже на третьем ряду сидений.

Автомобиль комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л. мощностью 249 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот». Привод только полный.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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