Парламент Украины в четверг, 2 декабря, продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2022 года.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В декабре прошлого года парламент Украины продлила действие закона до 31 декабря 2021 года. Тогда решение поддержали 304 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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