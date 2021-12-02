Лавров предупредил о кошмарном сценарии военного противостояния в Европе

Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в Североатлантическом альянсе отказываются от конструктивного рассмотрения предложений российской стороны по снижению напряженности и предотвращению опасных инцидентов.

«Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния», — подчеркнул Лавров в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Также министр указал на неприемлемость стремления Североатлантического альянса (НАТО) превратить соседние с Россией страны в плацдарм противостояния с Москвой.

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — добавил он.

Кроме того, Лавров рассказал, что Москва в ближайшее время внесет предложения по договоренности о нерасширении НАТО на восток. Он выразил надежду на то, что предложения РФ будут серьезно рассмотрены «по существу и отговорок».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неприемлемости самой мысли о том, что Россия может обладать сферой влияния. По его словам, подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» указал на то, что НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

21 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября президент РФ Владимир Путин указал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако российский лидер счел это нецелесообразным.