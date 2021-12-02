Семья из трех человек отравилась грибами в Липецкой области

Три человека госпитализированы с отравлением грибами в Липецкой области. Семья употребляла консервированную продукцию.

Пострадавшие находятся в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы. Члены одной семьи — мужчины 30 и 26 лет, а также 52-летняя женщина — употребили в пищу консервированные толкачики, которые сами собирали и готовили еще осенью. Об этом пишет GOROD48.

Специалисты напоминают, что толкачики относятся к условно съедобным грибам. Ими можно отравиться при неправильной термической обработке. При этом клинические проявления похожи на отравление бледной поганкой.

В конце ноября на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки от отравления грибами. Также отравилась мама девушки, но врачам удалось ее спасти. Семью угостил 73-летний местный житель.