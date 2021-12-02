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Незаконные рубки хвойных деревьев предотвратят в Оренбуржье

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В Оренбургской области стартовала профилактическая операция «Елочка». Мероприятия направлены на защиту хвойных деревьев от вырубки перед новогодними праздниками.

В состав мобильных групп вошли сотрудники полиции, казаки и лесные инспекторы. Они будут вести патрулирование на территории лесного фонда, а также на дорогах общего пользования, чтобы исключить транспортировку незаконно вырубленных деревьев. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В 2020 году во время профилактической акции было проведено порядка 700 патрулирований. Нарушителям грозят штрафы в размере 6 тыс. рублей.

Ранее под усиленную охрану были взяты леса в Липецкой области. Профилактические мероприятия продлятся до 31 декабря.

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