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Экономист назвал возможные сроки введения единой валюты России и Белоруссии

Экономист Остапкович допустил введение единой валюты России и Белоруссии через 3–5 лет
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Создание единой валюты между Россией и Белоруссией возможно через 3–5 лет, когда гармонизируют основные законы, например Трудовой кодекс, закон о земле, чтобы вести одинаковый подсчет экономических показателей. Об этом заявил в четверг, 2 декабря, «Известиям» Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

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Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны на данный момент не подошли к вопросу создания единой валюты, так как между государствами пока нет такого высокого уровня интеграции.

По словам Остапковича, для начала также важно оформить политический статус объединения — Союзного государства, это будет «одно государство или какой-то союз, типа Евросоюза». Валюта согласовывается на окончательном этапе интеграции, подчеркнул эксперт.

Если будет совершен переход на российский рубль, то Минск потребует создание своего эмиссионного центра, добавил эксперт, что «внесет некоторый дискомфорт в массу денег для России». То, как поведет себя этот эмиссионный центр в форс-мажорные периоды, может отрицательно сказаться на массе денег и финансовых потоках, на российской валюте, считает экономист.

Он допустил, что, возможно, в Белоруссии «будет ходить российский рубль» и по определенной квоте его будет печатать только Банк России и продавать эту валюту белорусской стороне.

В Кремле заявили, что достигнутая к настоящему времени стадия интеграции России и Белоруссии не предусматривает введения единой валюты.

Бывший белорусский министр экономики Георгий Бадей отметил, что сложно однозначно сказать, нужна ли двум странам единая валюта. В случае ее введения, по его словам, теряется суверенитет в области эмиссионной политики одного из государств.

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