Совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляция

В четверг, 2 декабря, проходит совещание по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.

В заседании участвуют губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, врио главы МЧС Александр Чуприян, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр энергетики России Николай Шульгинов, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук и руководство компании «СДС Уголь».

Ожидается, что одними из тем станут трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе и обеспечение безопасности горных работ.

Также в совещании участвуют вице-премьер Александр Новак, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзулин, полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

Задымление в шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали еще 99.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

После ЧП по результатам прокурорских проверок 31 шахты Кузбасса выявлено 449 нарушений законодательства о безопасности и труде. Работает горячая линия, позвонив на которую, можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.