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В Казахстане телеканал МИР продолжает переход на цифровое телевещание

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Телеканал МИР в цифровом формате стал доступен для жителей центральной части Казахстана. С 1 декабря Нур-Султан и Карагандинская область полностью перешли на цифровое телевещание.

«Благодаря переходу на цифровое ТВ МИР в Казахстане будут смотреть исключительно в отличном качестве, как в больших городах, так и маленьких поселках. Могу сказать, что сегодня в цифровом эфирном телевещании нас могут смотреть около 80 % населения страны, а в спутниковом мы охватываем всю территорию Казахстана», — рассказал технический директор филиала МТРК «МИР» в Казахстане Александр Горовых.

Программа по внедрению нового формата реализуется в Казахстане четвертый год. Теперь от аналогового телевидения отказалась столица. С радиотелевизионной станции цифровой сигнал покрыл весь мегаполис и пригородные села в радиусе 60 км.

«Семь областей Казахстана уже переведены полностью на «цифру». Это Мангистауская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области. Также Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, города Алматы и Шымкент. Сегодня будет отключение в городе Нур-Султан и Карагандинской области», — указал председатель правления «Казтелерадио» Аскар Нурумжанов.

Благодаря «цифре» доступ к большому экрану получат жители самых отдаленных сел, а сетка цифрового вещания расширится вдвое. По словам руководителя управления развития проектов в области телерадиовещания Министерства информации и общественного развития Казахстана Ильяса Есмагула, население страны бесплатно получит гарантированно 25 телеканалов в цифровом формате, среди которых будут как республиканские, так и коммерческие. Телеканал МИР входит в пакет цифрового вещания Казахстана, и в ближайшее время его аудитория может вырасти.

Довести цифровое вещание до всех уголков Казахстана власти планируют уже в 2024 году.

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