Возбуждено дело по факту гибели женщины на НЛМК в Липецке

В Липецке следователи возбудили уголовное дело после обрушения мостового крана и гибели работницы на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, пишет «КП-Липецк». Будут установлены должностные лица, ответственные за безопасность работников на производстве. Истребована необходимая для следствия техническая документация, пишет REGNUM. Назначены судебные экспертизы.

ЧП произошло вечером в среду, 1 декабря, во время погрузочных работ в отделении слябов конвертерного цеха НЛМК. Упал мостовой кран, в результате чего погибла находившаяся в кабине 29-летняя машинист.

В пресс-службе предприятия выразили соболезнования близким погибшей, пишет НСН. У женщины остались двое детей, уточняет телеканал «360».

Пользователи в соцсетях указали, что на заводе за последний месяц этот смертельный случай стал вторым. Несколько недель назад, 14 ноября, в одном из цехов НЛМК произошел взрыв, от которого работница завода получила ожоги и скончалась в больнице.