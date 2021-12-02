В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в четверг, 2 декабря, в беседе с «Известиями» поддержал инициативу комитета департамента здравоохранения Москвы по разработке и внедрению механизма получения медотвода от прививки против COVID-19.

«Информация о перенесенном заболевании или противопоказаниях обязательно должна быть собрана на единой платформе. Это важно для того, чтобы минимизировать риски и облегчить людям процедуру оформления сертификатов», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что после внедрения системы справка человека, которому нельзя делать прививку от коронавируса по медицинским показаниям, будет храниться на портале госуслуг.

Огуль также назвал важным факт, что в спорных ситуациях врачи смогут проконсультироваться с экспертами в этой теме и принять решение о выдаче или отказе в медотводе на основании более точных данных.

«В Москве эта система будет внедрена с сегодняшнего дня, далее ее, конечно, нужно тиражировать», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Минздрав России намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции. Решить эту задачу по всей стране планируется к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Сами же граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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