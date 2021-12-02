В МИЦ «Известия» обсудят способы восстановить трансграничное деловое сотрудничество
3 декабря в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» представители крупнейших российских и иностранных деловых объединений обсудят влияние пандемии COVID-19 на бизнес в России и мире.
Участники:
- Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
- Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса
- Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников в России
- Тим Кнолль, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты
- Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России
- Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты
- Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты
- Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (онлайн)
- Фредерик Санчез, президент MEDEF International (онлайн)
- Натан Хант, председатель московского правления Канадской деловой ассоциации в России и Евразии
- Альф Торренс, исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты
Участники пресс-конференции подпишут Меморандум в поддержку взаимного признания сертификатов о вакцинации. Документ содержит призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС, США, Канады, Великобритании и России ускорить процесс взаимного признания вакцин и соответствующих сертификатов.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.