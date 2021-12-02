В МИЦ «Известия» обсудят способы восстановить трансграничное деловое сотрудничество

3 декабря в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» представители крупнейших российских и иностранных деловых объединений обсудят влияние пандемии COVID-19 на бизнес в России и мире.

Участники:

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса

Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников в России

Тим Кнолль, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты

Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России

Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты

Винченцо Трани, президент Итало-Российской торговой палаты

Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (онлайн)

Фредерик Санчез, президент MEDEF International (онлайн)

Натан Хант, председатель московского правления Канадской деловой ассоциации в России и Евразии

Альф Торренс, исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты

Участники пресс-конференции подпишут Меморандум в поддержку взаимного признания сертификатов о вакцинации. Документ содержит призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС, США, Канады, Великобритании и России ускорить процесс взаимного признания вакцин и соответствующих сертификатов.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.