Суд обязал администрацию Орска выполнить ремонт дорог

Оренбургский областной суд обязал администрацию Орска отремонтировать городские дороги. Власти не согласны с данным решением и ссылаются на нехватку средств в бюджете.

Изначально в городской суд обратилась прокуратура Ленинского района. Проверка ведомства показала, что на ряде улиц имеются разрушения проезжей части, колея и выбоины. По мнению прокуратуры, такие условия способствуют возникновению аварийных ситуаций. В перечень проблемных участков вошли улицы Станиславского, Школьная и Гомельская. Суд поддержал иск прокуратуры, пишет «Урал56.Ру» и обязал мэрию устранить дефекты.

Администрация не согласилась с решением суда, сославшись на отсутствие бюджетные средств на содержание и ремонт дорог. Апелляционная жалоба поступила в областной суд. В результате рассмотрения жалоба осталась без удовлетворения.