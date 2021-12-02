Песков отметил работу властей по борьбе с инфляцией

Резкого всплеска инфляции в России нет, она сама по себе высокая. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о росте цен на продукты.

По словам представителя Кремля, вопрос о ценах на продукты постоянно находится в повестке дня президента и правительства.

«Это постоянно обсуждается, принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков», — сказал он.

Песков уточнил, что уровень инфляции остается высоким, выше запланированного, что вызывает «свои последствия». Однако и президент, и правительство работают, чтобы амортизировать ситуацию и не допустить резких скачков цен.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о росте цен в России. Он отметил, что это чувствительная для граждан проблема. Как добавил глава государства, властям важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен.

В октябре российский лидер заявил, что в связи с ситуацией на энергетическом рынке в Европе необходимо в самое ближайшее время представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и сдерживания цен на продукты в России.

21 июля президент отметил обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в России. 16 июля в Кремле рассказали, что президент поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. Меры принимаются по итогам мониторинга.