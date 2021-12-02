На Украине опровергли намерение проводить наступление в Донбассе

Украина не намерена проводить наступление в Донбассе. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Стокгольме.

«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», — цитирует его издание «Европейская правда».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник в беседе с «Известиями» отметил, что «порядок цифр, которые назвала Захарова», совпадает с реальностью. Кроме того, он указал на то, что обострение на линии соприкосновения усиливается.

30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.