В Кремле оценили возможность введения единой валюты с Белоруссией

Достигнутая к настоящему времени стадия интеграции России и Белоруссии, в том числе за счет подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Он также добавил, что страны на данный момент не подошли к вопросу создания единой валюты.

«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», — отметил представитель Кремля.

Ранее в этот день экс-министр экономики Белоруссии Георгий Бадей заявил, что однозначно сказать, нужна ли Минску единая с Россией валюта, сложно. Он уточнил, что в этом случае теряется суверенитет в области эмиссионной политики одного из государств.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко в свою очередь назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.