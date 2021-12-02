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Уголовное дело возбудили после гибели машинистки в Липецке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. 29-летняя женщина находилась в кабине упавшего мостового крана.

Трагедия произошла вечером 1 декабря. По данным следствия, во время технологического процесса при погрузочных работах на территории конвертерного цеха рухнул кран. От полученных травм машинистка скончалась на месте. Следователи проводят осмотр места происшествия, ведется изъятие технической документации. Ведется опрос свидетелей, пишет LipetskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

14 ноября на НЛМК произошел взрыв, в результате которого на площади 2 тыс. кв. м обрушилась кровля. Пострадала женщина-рабочая. Спустя несколько дней она скончалась в больнице.

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