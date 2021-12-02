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В ГД объяснили слова Столтенберга в адрес РФ о сферах влияния

Депутат Бутина объяснила «тявканье» НАТО в адрес РФ из-за сфер влияния
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Член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина в четверг, 2 декабря, прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости самой мысли о том, что Россия может обладать сферой влияния.

Как заявила парламентарий «Думе ТВ», подобным «тявканьем» альянс вместе с США пытается выдать желаемое за действительное и своими «детскими потугами» хочет переложить ответственность и обвинить во всем Россию.

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Бутина указала, что Штаты на сегодняшний день показали миру, что не являются надежным партнером, в частности из-за «побега» из Афганистана, и теперь теряют свое влияние.

Согласно концепции политического реализма, которая, по словам Бутиной, разработана западными политическими учеными, между станами происходит постоянная конкуренция за сферы влияния.

«Когда одна становится сильнее, другая соответственно становится слабее, потому что ресурс политического влияния так или иначе на территории мировой ограничен. Поэтому ясно, почему НАТО сейчас делает такие заявления, возмущаясь тем, что у России есть геополитические интересы. Потому что они понимают, что они теряют влияние», — указала Бутина.

Столтенберг сделал свое заявление накануне в ходе брифинга в Риге по итогам встреч глав МИД стран НАТО. Генсек альянса также полагает, что подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

Также Столтенберг отметил, что организация приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Кроме этого, в ходе выступления он вновь обвинил РФ в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал Москву возобновить диалог.

При этом ранее в тот же день российский лидер предложил начать переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. По его словам, Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

30 ноября президент РФ указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

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