В Москве началась церемония прощания с режиссером Владимиром Наумовым

В Москве в четверг, 2 декабря, началась церемония прощания с режиссером Владимиром Наумовым. Траурное мероприятие проходит в Церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Церемония прощания с Наумовым проходит в кругу семьи. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Режиссер умер на 94-м году жизни 29 ноября. О причине смерти в настоящий момент информации нет.

Президент России Владимир Путин, выразил соболезнования супруге Наумова — Наталии Белохвостиковой. Глава государства подчеркнул, что Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Наумов был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар». Кроме того, режиссер совместно с коллегой Александром Аловым снял «Легенду о Тиле» и «Скверный анекдот».