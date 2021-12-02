В Красноярске нашли тело пятилетней девочки с признаками удушения, ее мать обнаружили у подъезда с признаками падения с высоты. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

По данным следствия, тело ребенка было найдено в квартире дома на улице Борисова.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, пишет RT.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося, сообщает НСН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей из числа родственников и знакомых семьи, отмечает телеканал «360».

О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Согласно сведениям региональной прокуратуры, женщина упала с 10-го этажа, пишет Pravda.Ru. Как сообщает «КП-Красноярск», будет проведена проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ноябре СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего после обнаружения тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. У следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери младенца.