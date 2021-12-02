Прямой эфир
Общество
В Кремле указали на агрессивную риторику властей Украины
Общество
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Мир
Лавров заявил о возможном появлении в Европе американских ракет средней дальности
Общество
Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
Экономика
В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет
Армия
Военный историк рассказал о создании сплошной линии обороны на южных Курилах
Интернет
ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров
Экономика
Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза

В Красноярске нашли тело пятилетней девочки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске нашли тело пятилетней девочки с признаками удушения, ее мать обнаружили у подъезда с признаками падения с высоты. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Отказалась от лечения: россиянку будут судить за смерть маленькой дочери
Юристы рассказали, в каких случаях родители несут ответственность за неоказание помощи ребенку

По данным следствия, тело ребенка было найдено в квартире дома на улице Борисова.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, пишет RT.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося, сообщает НСН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей из числа родственников и знакомых семьи, отмечает телеканал «360».

О ходе расследования доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

Согласно сведениям региональной прокуратуры, женщина упала с 10-го этажа, пишет Pravda.Ru. Как сообщает «КП-Красноярск», будет проведена проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ноябре СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего после обнаружения тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти. У следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель матери младенца.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021