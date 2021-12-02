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Депутату от КПРФ Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка

Адвокат Клецкин: депутату от КПРФ Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка
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Следствие предъявило обвинение депутату законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову в растлении ребенка. Об этом 2 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на защитника политика Алексея Клецкина.

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«Предъявлено обвинение», — сказал адвокат.

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю информации о предъявлении обвинения Самсонову пока нет.

Самсонова задержали 17 ноября на выезде из Владивостока. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении.

18 ноября адвокат депутата Наталья Касилова сказала, что Самсонов не признал вину. По его словам, он не был знаком с этим ребенком.

19 ноября суд арестовал подозреваемого в педофилии депутата.

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