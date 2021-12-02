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Российские продажи Lada в ноябре упали на треть

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В ноябре 2021 года российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada составили 26 373 единиц, что на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

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Отмечается, что падение продаж связано с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети.

В ноябре самым продаваемым автомобилем Lada стала модель Vesta. Всего россияне приобрели 9 035 таких машин. На втором месте расположилось семейство Lada Granta — 7231 проданный автомобиль. Третье место у Lada Largus — совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей составили 5037 автомобилей.

Отмечается, что Группа «АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault.

Продукция марки Lada представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. В России доля рынка бренда составляет 20%. Lada имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России — 300 дилерских центров.

29 ноября сообщалось, что АвтоВАЗ с ноября 2021 года прекратил окрашивать модель Lada Niva Travel в металлик «Черное зеркало».

Появится ли черный цвет у Lada Niva Travel в будущем, неизвестно.

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