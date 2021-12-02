Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза

Банк России может начать понижение ключевой ставки быстрее базового прогноза в случае, если будут преобладать дезинфляционные факторы. Об этом сообщила в четверг, 2 декабря, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы ждем месячные данные (по инфляции — Ред.), пока не получили данные за ноябрь, проанализируем их и затем, может быть, обновим наши оценки. Но сейчас мы оцениваем, что мы ближе к верхней границе нашего диапазона в рамках базового сценария», — отметила она, выступая на форуме Reuters Next.

30 ноября Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к цели вблизи 4% к концу 2022 года. Она также пояснила, что для того, чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания закрепились на низких уровнях, необходимо не меньше 10 лет, судя по опыту других стран.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции в РФ в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%. Тогда как 8 сентября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что экономика России в целом восстановилась, вышла на допандемийные уровни и нужно поддерживать эту тенденцию.