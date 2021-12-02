В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет

Энергокризис, обрушившийся на мир в 2021 году, может изменить климатическую повестку и заставить правительства стран отложить планы по отказу от использования углеводородов на несколько лет. Об этом говорится в отчете датского инвестбанка Saxo Bank «Десять «шокирующих предсказаний» на 2022 год, обнародованном в четверг, 2 декабря.

Ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА), аналитики заявляют, что для достижения нулевых выбросов к 2050 году миру потребуется уже к 2030-му снизить потребление нефти на 29%, а газа — на 10%. В Saxo Bank добавили, что столкнувшись с такой перспективой, поставщики традиционных источников энергии уже начали сокращать разведку и добычу так, что предложение стало снижаться по сравнению со спросом, что ведет к повышению цен на энергоносители, которые «по-прежнему обеспечивают основную часть мировых потребностей».

Аналитики считают, что столкнувшись с быстрорастущими ценами на сырье, политики сделают «неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и 10 лет соответственно».

«План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с планами по углеродной нейтральности в будущем, а также поможет ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители», — указывают они.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. 6 октября на лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но потом понизилась.

13 октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Политик опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами и описывают теоретические возможные в будущем события. В прогнозе на 2020 год отмечалось, что миллениалы и старшая часть рожденных в 1990-е годы выступают против несправедливости, неравенства и климатических изменений. Прогнозировалось, что, поскольку тогдашний президент США Дональд Трамп отрицал эти ценности, демократы усилят контроль над палатой представителей и захватят главенствующее положение в Сенате.

В ноябре 2020 года прошли выборы президента США. Демократ Джо Байден заявил о своем триумфе. Трамп объявил победителем себя и планировал добиваться пересмотра результатов в суде. Сторонники республиканца устроили в Вашингтоне беспорядки, которые привели к столкновениям и жертвам. В январе палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу», но в результате слушаний импичмент не был объявлен.

Согласно результатам выборов в конгресс Соединенных Штатов, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. Представительницу демократов Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей.