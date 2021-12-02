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Уличные выставки открылись в Москве в честь 80-летия битвы за Москву

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В российской столице открылись несколько уличных фотовыставок, посвященных 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

«Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января», — цитирует ее портал mos.ru.

В парке «Фили» горожане смогут увидеть репортажные кадры, а в Таганском парке будут выставлены уникальные фотографии построения ополченцев в Москве. В экспозицию на Никитском бульваре вошли снимки, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений. Там также можно будет увидеть кадры прохода военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года.

Битва за Москву — одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев — с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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