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В ГИБДД назвали распространенную причину наездов машин на пешеходов

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Использование водителем телефона во время управления автомобилем является одной из самых распространенных причин наездов на пешеходов в Москве. Об этом 2 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции.

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«Одной из самых распространенных причин наездов на пешеходов является использование телефона за рулем, так что уберите телефон подальше и пользуйтесь только hands free. Переписка, даже очень важная, подождет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ГИБДД также напомнили, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость и проверить, нет ли рядом пешеходов, детей. Такая мера позволит вовремя среагировать и остановить автомобиль.

Также водителю рекомендуется всегда быть готовым к появлению пешехода на дороге. Так, если в одной из полос остановился автомобиль, скорее всего, водитель сделал это не просто так, и лучше последовать его примеру.

В свою очередь, пешеходам рекомендуется использовать световозвращатели, спокойно и внимательно подходить к пешеходным переходам и учить этому детей. Перед переходом необходимо внимательно посмотреть по сторонам.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал времени с 18:00 до 21:00. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.

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