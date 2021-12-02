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Подведены итоги проектной сессии «Государство в борьбе с контрафактом»

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В Аналитическом центре при правительстве России 25 ноября состоялась проектная сессия, посвященная цифровым инструментам по борьбе с контрафактом. Участники мероприятия ознакомились с масштабным исследованием по данной теме, проведенным ЦСП «Платформа», а также обсудили текущее состояние и перспективы системы маркировки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

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В качестве сильных сторон существующей системы маркировки эксперты назвали легализацию рынков потребительских товаров, укрепление позиций добросовестных производителей, активизацию использования бизнесом цифровых инструментов, снижение количества проверок и, соответственно, сокращение административного давления на предпринимателей. Ожидается, что в будущем система маркировки сможет обеспечивать участников оборота важной для них информацией и это повысит эффективность взаимодействия с контрагентами. Маркировка важна и для защиты интересов потребителей.

Тем не менее у системы есть и слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Например, перечень товарных групп, требующих подключения к программе, постоянно расширяется. В связи с этим бизнес сталкивается с новыми задачами, новыми кейсами. Также фиксируется недостаточный контроль со стороны ответственных органов за нарушениями на рынке, в том числе за обрывами цепочек поставок.

Помимо прочего, предприниматели пожаловались на отсутствие единого окна подачи данных — вместо него продолжается «умножение» информационных систем. Еще одним минусом стало усложнение процесса логистики из-за введения штучного учета продукции.

Организаторами проектной сессии выступили Центр развития потребительского рынка МШУ «Сколково» и Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка и «Общероссийского народного фронта».

На сегодняшний день в России обязательной маркировке подлежат следующие категории товаров: табачная продукция, меховые изделия, обувь, фармацевтические препараты, парфюмерия, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки, одежда и белье, молочная продукция, ювелирные изделия. С 1 декабря 2021 года в России также стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. Кроме того, ужесточились штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке.

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