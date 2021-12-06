Край моря: как выжить за Полярным кругом

Энурмино — небольшое национальное село за Полярным кругом, на побережье Чукотского моря, туда можно добраться только по воздуху. Здесь насчитывается всего 300 жителей, основным занятием которых является охота на моржей, китов и рыболовство. Единственные обитаемые места поблизости — поселок Нешкан в 60 км и большое лежбище моржей на ближайшем пляже. Как живут чукчи — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Шапран
Путь до Энурмино может растянуться на месяц: из Анадыря надо лететь с пересадками самолетом и вертолетом через районный центр Лаврентия. Билетов в свободной продаже нет, необходимо записаться в очередь и ждать запуска рейсов, свободных мест на них, летной погоды...
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Фото: Андрей Шапран
Основные промыслы местных жителей — охота в море и тундре, рыбалка, сбор дикоросов. Вся добыча потребляется внутри села, лишь иногда случается обмен с северными соседями — оленеводами
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Фото: Андрей Шапран
Бурые медведи — достаточно частые гости в Энурмино. В некоторые годы местные жители насчитывали до нескольких десятков животных, приближавшихся к селу
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Фото: Андрей Шапран
Белые медведи обычно охотятся на морском льду, однако в его отсутствие ищут пропитание на побережье
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Фото: Андрей Шапран
В Энурмино не слишком много развлечений для маленьких жителей села — так выглядит одна из двух детских площадок
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Фото: Андрей Шапран
Возвышение в центре поселка зимой используется в качестве горки
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Фото: Андрей Шапран
В этом здании собраны все органы власти: администрация, участковый и соцработник. Также здесь есть жилая часть
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Фото: Андрей Шапран
Новых современных зданий в селе всего четыре: центр образования (на фото), медпункт, единственный магазин и котельная. Также недавно провели капитальный ремонт в местном клубе. Центр образования состоит из детского сада и начальной школы, для дальнейшего обучения детей отправляют в школы-интернаты районного центра
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Фото: Андрей Шапран
Ученики начальной школы гуляют по селу с учителем физкультуры, она приехала в Энурмино с Алтая
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Фото: Андрей Шапран
Добраться до соседних Нешкана (60 км) и Инчоуна (150 км) в некоторые дни можно и по морю. В период навигации для этого используют моторные лодки, а зимой только по суше, на снегоходах и собачьих упряжках
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Фото: Андрей Шапран
Центральная улица села Энурмино — Советская. Часть домов на ней была построена в конце 1950-х, здания простояли без какого-либо ремонта до наших дней. Практически все они сегодня признаны аварийными. Устроены жилища, где может обитать семья из 3-4 человек, просто: одна комната, маленькая кухня с печью. Уголь для отопления привозят раз в год
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Фото: Андрей Шапран
Воду для питья и хозяйственных нужд возят из реки, по заявкам. Бочка обходится местным примерно в 100 рублей
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Фото: Андрей Шапран
В Энурмино еще сохранились четыре собачьи упряжки. Наличие такой в хозяйстве — признак состоятельности и приверженности традициям
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Фото: Андрей Шапран
Постепенно ездовых собак вытесняет современная техника
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Фото: Андрей Шапран
Самые состоятельные покупают квадроциклы и снегоходы, обычно подержанные
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Фото: Андрей Шапран
Остальным пока приходится обходиться собаками
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Фото: Андрей Шапран
Энурмино — место, где очень хорошо видны последствия изменения климата. Тает тундра, на море позже появляется лед, меняется рельеф в поселке, построенном в середине прошлого века
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Фото: Андрей Шапран
Редкий случай, когда животное выбросило на берег в окрестностях поселка. Старожилы, осмотрев тушу, пришли к выводу, что медведь был старый и ему не хватило сил добраться до суши, когда бушевавший целую неделю шторм разбил весь лед
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Фото: Андрей Шапран
Энурминские охотники отправляются охотиться на диких уток
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Фото: Андрей Шапран
Охота на мигрирующих птиц происходит в районе так называемой Полярки — полярной станции на мысе Нэттэн
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Фото: Андрей Шапран
Даже одна утка — уже неплохая добыча. В единственном поселковом магазине цены на все высокие, непродовольственные товары приходится заказывать онлайн, доставка может затянуться на несколько месяцев
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Фото: Андрей Шапран
По вечерам и праздникам те, кому хочется хорошо отдохнуть и повеселиться, идут в местный клуб, который выполняет функцию главного культурного центра поселка
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