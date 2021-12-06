Край моря: как выжить за Полярным кругом

Центральная улица села Энурмино — Советская. Часть домов на ней была построена в конце 1950-х, здания простояли без какого-либо ремонта до наших дней. Практически все они сегодня признаны аварийными. Устроены жилища, где может обитать семья из 3-4 человек, просто: одна комната, маленькая кухня с печью. Уголь для отопления привозят раз в год