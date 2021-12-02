Роскомнадзор сообщил о планируемом введении централизованного управления VPN-сервисами

Роскомнадзор (РКН) просит компании и ведомства сообщить, нужны ли им VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunne для дальнейшей работы. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 2 декабря.

РКН уже направил соответствующее письмо с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования о необходимости использования вышеуказанных сервисов VPN. Служба по надзору также заявила о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.

При этом в Роскомнадзоре пояснили, что запрашиваемые сведения могут быть направлены на электронный адрес. В них, как указали в РКН, должны быть названия организации и контактная информация, пишет «Газета.Ru».

В начале сентября было принято решение о блокировке еще шести VPN-сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев в свою очередь обратил внимание на то, что подобные решения принимаются в том случае, если они не выполняют требования надзорного органа, в данном случае Роскомнадзора. Иными словами, данные сервисы признаются угрозой.